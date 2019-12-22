أوكرانيا تختبر مدرعة جديدة...فيديو

نجحت المركبة المدرعة المتخصصة "نوفاتور" في اختبارات الإدارات الخاصة بالخدمة الحدودية للدولة، وتم نشر فيديو الاختبار على الإنترنت.

وكتب على موقع اليوتيوب: "خلال اختبارات "نوفاتور، أثبتت المدرعة الخصائص المعلن عنها، وكذلك أظهرت أرقاما قياسية في بعض المؤشرات. على وجه الخصوص قطعت 100 كيلومتر في الساعة في غضون 10.5 ثانية".

وأشارات الإدارات الخاصة إلى أن "نوفاتور" يمكن استخدامها كوسيلة لنقل دوريات الحدود إلى مكان الخدمة في حالة تفاقم الوضع على حدود الدولة.