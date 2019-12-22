الصين تبدأ اختبار أحدث قارب مسير

بدأت الصين في اختبار قارب بدون طاقم هجومي، تم تطوير القارب المسير الحربي JARI-USV بالتعاون بين شركة بناء السفن الصينية رقم 702 ورقم 716 (China Shipbuilding Industry Corporation).

وفقا للمطورين، يمكن استخدام القارب (طوله 15 متر ووزنه 20 طن) الذي يبلغ حجمه عدة مرات أصغر من المدمرة الصينية تايب-55 للقيام بنفس مهام "الأخ الأكبر": لمحاربة الغواصات مع وسائل الهجوم الجوي.

وفقا لموقع "توب وار"، تبلغ سرعة القارب 42 عقدة ومدى الإبحار حوالي 500 ميل.

تم تجهيز JARI بجهاز استشعار بصري كهربائي يقع في أعلى نقطة من البنية الفوقية، ورادار مرحلي، وسونار. بناء على المهمة القتالية المعينة، يمكن تسليح القارب بوحدة إطلاق عمودي تتألف من ثماني خلايا وأنبوب طوربيد وقاذفة صواريخ ووحدة قتالية يتم التحكم فيها عن بُعد بمدفعية عيار 30 ملم.