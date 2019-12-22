الخبراء الصينيون يتحدثون عن مزايا مقاتلة "جي-20" على "إف-35"

في الوقت نفسه، كانت إحدى القضايا التي تمت مناقشتها هي: هل تمتلك مقاتلات جي-20 الصينية مزايا أكثر من طائرات F-35 الأمريكية.

وإحدى المزايا التي تحدث عنها الخبراء هي "حفظ" وخدمة الطائرات الحربية: "المقاتلة الصينية "شبح" سهل للغاية في الخدمة. ليست هناك حاجة لإنشاء أي حظائر خاصة لها، كما يفعل الأمريكيون لطائرة إف-35. و طلاء جي-20 مقاوم للتأثيرات الخارجية أكثر من طلاء المقاتلة الأمريكية من الجيل الخامس. يبدو أن F-35 الأمريكية ورثت مشاكل الطلاء من F-22، نشرت وسائل الإعلام صور تآكل الطلاء".

في القسم العسكري في الصحيفة الصينة سينا​​، يشار إلى أن ميزة J-20 على الطائرة F-35 هي أن الطائرة لا تحتاج إلى تجهيز طويل للرحلة، على عكس المقاتلة الأمريكية.

وقالت الصحيفة: "هذا له أهمية كبيرة في المعركة الحقيقية. إذا كان يجب على المقاتلة "غير المرئية" الخضوع في كل مرة قبل تنفيذ مهمة جديدة، لصيانات وخدمات تقنية خاصة، فهذا يقلل من فعالية القتال المعقدة".

وذكرت أيضا أنه حتى الآن في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان لم يقدموا بيانات موثوقة عن أسباب تحطم الطائرة F-35 التي سقطت في البحر. وفقًا للخبراء الصينيين، فإن في الطائرة "ازدحام في الإلكترونيات"، والتي ترسل إشارات بشكل مستمر، لا يمكن أن تنقل البيانات المتعلقة بالمشاكل، إذا كنا نتحدث عن مشكلات ذات طبيعة فنية. في الصين، يعتقدون أن تأخير نشر مواد حول أسباب الكارثة مع مقاتلة سلاح الجو الياباني أمريكي الصنع قد يشير إلى أن الشركة المصنعة الأمريكية لديها ما تخفيه، وفقا لموقع "توب وار".