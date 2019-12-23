في خطوة هي الأولى من نوعها وبعد الخروقات المتكررة... القوات الجوية اللبنانية تتحرك

أصدرت قيادة الجيش اللبناني، يوم أمس الأحد، بيانا أعلنت فيه عن استعداد القوات الجوية اللبنانية القيام بطلعات جوية ليلية متعددة، وذلك بعد الخروقات الإسرائيلية المتكررة للأجواء اللبنانية.

وجاء في بيان قيادة الجيش مديرية التوجيه، أن القوات الجوية ستقوم، بتاريخي 23 و26 / 12 / 2019 اعتباراً من الساعة 17.05 ولغاية الساعة 24.00، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: بيروت، القليعات، رياق وحامات.

كما أشارت قيادة الجيش في بيانها أن "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت، بتاريخ 21 / 12 / 2019 الساعة 18.15، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الشوف والجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20.55 من فوق البلدة المذكورة".

وأفادت قيادة الجيش بأنه "عند الساعة 19.55، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الشوف، الجنوب والبقاع الغربي، ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 22 / 12 / 2019 الساعة 2.40 من فوق بلدة كفركلا".