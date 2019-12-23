"الدفاع الروسية" تتسلم المجموعة الأولى من أحدث منظومة دفاع جوي "إس-350 فيتياز"

أعلنت شركة "ألماز-أنتي" الروسية القابضة لصناعة وسائل الدفاع الجوي والفضائي، اليوم الإثنين، أنها سلمت وزارة الدفاع الروسية المجموعة الأولى من أحدث نظام صاروخي للدفاع الجوي بعيد المدى من طراز "إس-350 فيتياز".

موسكو - سبوتينك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للشركة، الذي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "أثناء التسليم، تم وضع المعدات في ميدان التدريب، حيث تم إجراء تحليقات جوية مصحوبة بأهداف جوية حقيقية. وجرت اختبارات القبول بنجاح".

يذكر أن مراسم النقل تمت يوم 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، في ميدان "كابوستين يار" للتدريب في منطقة أستراخان.

هذا وأكدت وزارة الدفاع الروسية في الـ5 من شهر شباط/ فبراير 2019، أن مركز التدريب الخاص بقوات صواريخ الدفاع الجوي التابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية في مقاطعة لينيغراد، سيتسلم أحدث منظومة لصواريخ الدفاع الجوي من طراز إس – 350 "فيتياز" في العام الحالي.

يذكر أن منظومة "إس–350 فيتياز" هي عبارة عن قاذفة إطلاق ذاتية الحركة، تعمل بالتعاون مع جهاز رادار شامل الرؤية، مع المسح الإلكتروني للمجال الجوي، ومركز قيادة على قاعدة عربة خاصة من طراز "بي أي زي".

هذا وتضم الوحدة النارية لهذه المجموعة نوعين من الصواريخ: أحدهما الصواريخ متوسطة المدى، التي تستخدم في منظومة صواريخ الدفاع الجوي من طراز إس –400، والنوع الثاني هو الصواريخ قصيرة المدى. وتخصص منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "فيتياز" لاستبدال منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز إس-300 بي إس المزودة بصواريخ من طراز "في55 إر" التي انتهى مدة استخدامها عام 2015.