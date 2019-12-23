تسجيل
23:08 23 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    قوات خاصة روسية

    كيف تتصدى وحدات "سبتسناز" الروسية لـ"الضفادع البشرية"

    © Sputnik . VLADIMIR VITKEN
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104384/53/1043845315.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/201912231043845361-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9/

    يجهز الجيش الروسي قواته الخاصة "سبتسناز"، بترسانة متنوعة من الأسلحة، التي تمكن أفرادها من الوصول إلى أهدافهم عبر البر والبحر والجو، وتعد بندقية "إيه بي إس"، واحدة من أخطر الأسلحة الروسية للقضاء على "الضفادع البشرية" تحت الماء. 

    من أبرز الأسلحة، التي تستخدمها القوات الخاصة الروسية، بندقية "إيه بي إس"، التي تقول عنها مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إنها بندقية مدهشة، مشيرة إلى أنها تمكنهم من مواجهة الأعداء تحت سطح الماء وإصابتهم عن بعد.

    القوات الخاصة الروسية
    © Sputnik . Владимир Вяткин
    القوات الخاصة الروسية

    وظهرت تلك البنادق، بناء على حاجة عناصر "الضفادع البشرية" الروسية، لسلاح يمكنهم من التصدي لأي "ضفادع بشرية" معادية، عندما يلتقي الطرفان، تحت الماء، في أية مهمة عسكرية.

    وتقول المجلة، إن البندقية، التي طورها الاتحاد السوفييتي، منذ سبعينيات القرن الماضي، مازالت مستخدمة لدى القوات الخاصة الروسية حتى الآن، مشيرة إلى أن تلك البندقية، كانت سلاحا في غاية الخطورة، خلال حقبة الحرب الباردة، التي كانت تقوم فيها قوات "سبتسناز" بمهام اختراق خطوط العدو، برا وبحرا وجوا، لمواجهة أي خطر يمكن أن يهدد الاتحاد السوفييتي.

    وكان من بين الأمور، التي دفعت الاتحاد السوفييتي إلى تطوير تلك البندقية، هو صعوبة استخدام الأسلحة العادية، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أن المسدسات والبنادق العادية، تصبح غير دقيقة بصورة كبيرة، عند استخدامها تحت الماء، كما أن مداها يكون قصيرا جدا.

    وأصبحت تلك البنادق بديلا لاستخدام القوات الخاصة للسكاكين، في قتل "الضفادع البشرية" المعادية، عند مواجهتهم تحت الماء.

    وتستخدم بنادق "إيه بي إس"، طلقات "إم بي إس" المخصصة للقتال تحت الماء، التي يمكنها الاشتباك مع أهداف تبعد عن البندقية مسافة تتراوح بين 10 إلى 30 مترا، وفقا لموقع "روس أوبرن إكسبورت"، الذي أشار إلى أن تلك الطلقات عيار 5.66 مم، طولها 15 سم، ووزنها 27 غراما، قبل الإطلاق، بينما يصل وزن الرصاصة فقط إلى 19.5 غرام.

    القوات الخاصة الروسية
    © Sputnik . EGOR EPEMOV
    القوات الخاصة الروسية

    ويساهم التصميم المخروطي للرصاصة، بسهولة الاستخدام تحت سطح الماء، لأنه أكبر كثافة من الهواء، بحسب الموقع، الذي أوضح أن مدى استخدام تلك الطلقات فوق سطح الماء يمكن أن يصل إلى 100 متر.

    إضافة إلى استخدام بندقية "إيه بي إس" في مواجهة "الضفادع البشرية"، يمكن استخدامها أيضا ضد الكائنات البحرية المفترسة، التي قد تظهر أمام أفراد القوات الخاصة البحرية أثناء رحلة الوصول إلى أهدافهم.

    وتعمل البندقية على نظام إطلاق فردي أو آلي، وتعتمد فكرة عملها على ذات فكرة عمل البنادق الآلية، لكنها تتميز بتصميم خاص ليجعلها تعمل تحت الماء بكفاءة، وفقا لموقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أن تلك البندقية وزنها 3 كغ، وسعة مخزن طلقاتها 26 طلقة.

    وبحسب الموقع، فإن طول البندقية 84 سم، ويمكن طيها لتصبح 62 سم، وسرعة الطلقة عند فوهة البندقية ما بين 340 إلى 360 مترا في الثانية، ويمكنها أن تعمل في درجة حرارة تصل إلى عشرة درجات تحت الصفر.

    انظر أيضا:

    مجلة أمريكية: "سلاح خارق" بأيدي القوات الخاصة الروسية
    القوات الخاصة الأمريكية تطور سلاحا جديدا بتقنية الطوربيدات الروسية
    اختطاف الـ"كوبرا"... أخطر عمليات القوات الخاصة الروسية داخل قاعدة أمريكية (فيديو وصور)
    اختراق خطير... القوات الخاصة الروسية تقتحم مواقع معادية (فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    الجيش الروسي, أشهر عمليات القوات الخاصة الروسية, القوات الخاصة الروسية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    احتفل الزوجان عارضة الأزياء الألمانية هايدي كلوم والموسيقي الألماني توم كوليتز بزفافهما على متن اليخت المشهور كريستينا أو (Christina O) في إيطاليا.
    أشهر حفلات زفاف عام 2019
    الديمقراطيون الأمريكيون يتجنبون سبوتنيك وآر تي
    الديمقراطيون الأمريكيون يتجنبون "سبوتنيك" و"آر تي"
    إنفوجرافيك - أقوى 10 قوات جوية في العالم
    أقوى 10 قوات جوية في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك