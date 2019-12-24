روسيا تجهز قواتها بوسائط أوتوماتيكية للدفاع الجوي

وتعتبر منظومة "إس-350" حلقة وصل بين منظومات "إس-300" و"إس-400"، وتتميز بالعدد الأكبر من الصواريخ.

يذكر أن كل قاذف من قواذف صواريخ "إس-350" يحمل 12 صاروخا يبلغ مداها 120 و40 و15 كيلومترا، وتستطيع اعتراض أهداف تطير بسرعة 4800 متر في الثانية.

ويشار إلى أن صواريخ "إس-350" مزودة برأس التوجيه الذاتي، وهو ما ينطوي على أهمية بالغة في ظروف الاستخدام المكثف لوسائل الهجوم الجوي المزودة بأسلحة الدقة العالية.

والأكثر أهمية، أن منظومة "إس-350" تقنية أوتوماتيكية تقوم بنفسها باكتشاف الأهداف المطلوب اعتراضها وتطلق الصواريخ عليها بشكل آلي، ولا يتدخل الإنسان في عملها إلا عندما يبدأ قصف الأهداف بالصواريخ.

وتستطيع منظومة "إس-350" أن تتعامل مع عدة أهداف في وقت واحد. ومن الأهداف التي تتعامل معها منظومة "إس-350" الطائرات على اختلاف أنواعها، بما فيها الطائرات المسيَّرة الثقيلة، والصواريخ الجوالة (كروز)، وصواريخ الدقة العالية.