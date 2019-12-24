"قاذفة قنابل المستقبل" تخلو من طاقم بشري

حلت في 23 ديسمبر/كانون الأول الذكرى الـ105 لإنشاء سلاح الجو البعيد المدى في روسيا والعالم.

وصادق إمبراطور روسيا في هذا اليوم قبل 105 أعوام على قرار المجلس العسكري بضم قاذفات قنابل إلى الأسطول الجوي الحربي. وشكّل هذا القرار نقطة انطلاق لإنشاء سلاح الجو البعيد المدى الذي يضم قاذفات قنابل ثقيلة، في روسيا وباقي العالم.

التجربة القتالية الأولى

وتوصف طائرات سلاح الجو البعيد المدى حاليًا بالقاذفات الاستراتيجية، لأنها تستطيع أن تحمل قنابل وصواريخ ذات رؤوس مدمرة نووية.

ويضم سلاح الجو الاستراتيجي الروسي اليوم طائرات من طراز "تو-22إم3" و"تو-160" و"تو-160إم" و"تو-95إم إس" و"تو-95إم إس إم" وأيضا الطائرات الصهريج "إيل-78"، التي تزود قاذفات القنابل والصواريخ بالوقود في الجو.

وتعتبر طائرة "تو-160" أسرع طائرة قاذفة ثقيلة في العالم.

يذكر أن طائرات "تو-160" و"تو-95" خاضت لأول مرة تجربة قتالية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 عندما وجهت الضربات الجوية لمواقع الإرهابيين في أراضي سوريا.

وزارة الدفاع الروسية طائرة "تو-95إم إس" تطلق صواريخ على مواقع الإرهابيين في سوريا

الرحلة إلى ما وراء البحر

اما بخصوص النشاط الروتيني اليومي، فإن طائرات سلاح الجو الاستراتيجي تقوم بتسيير الدوريات الأمنية المنتظمة فوق البحار القريبة من روسيا والبعيدة.

وقد قامت طائرات سلاح الجو الاستراتيجي برحلات إلى مسافات بعيدة. وذكر الجنرال سيرغي كوبيلاش، قائد الطيران الاستراتيجي الروسي، في تصريح صحفي أدلى به بمناسبة عيد ميلاد الطيران الاستراتيجي، أن طائرتين من طراز "تو-160" طارتا في عام 2018 إلى فنزويلا. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019 قامت طائرتان من طراز "تو-160" برحلة إلى جمهورية جنوب إفريقيا فوق بحر قزوين وبحر العرب والمحيط الهندي. واستغرقت الرحلة أكثر من 13 ساعة قطعت خلالها الطائرتان مسافة تزيد على 11 ألف كيلومتر.

خطط المستقبل

وقال قائد سلاح الجو الاستراتيجي الروسي:

إن طائراتنا وأسلحتها في تطور مستمر. ويتم تطوير الطيران البعيد المدى من خلال تحديث وتعديل طائرات "تو-160" و"تو-95إم إس" و"تو-22إم3" وعبر إنشاء طائرة المستقبل المنتمية إلى الجيل الخامس من الطائرات القاذفة الاستراتيجية. ويُنتظر أن تظهر قبل عام 2040 طائرة جديدة تنتمي إلى الجيل السادس من الطائرات القاذفة الاستراتيجية.

وأشار الجنرال كوبيلاش إلى أن قاذفة المستقبل لن تكون أسرع من الصوت، وتستطيع تحقيق كافة المهام المطروحة على الطيران البعيد المدى.

ويُنتظر أن يبلغ مدى قاذفة المستقبل 15 ألف كيلومتر، وتستطيع أن تحمل 35 طنا من الأسلحة.

وكان الكسندر كريفوروتشكو، نائب وزير دفاع روسيا، قد قال إن "قاذفة المستقبل" ستدخل الخدمة قبل نهاية عام 2027.

أما الطائرة المُنتظرة والمنتمية إلى الجيل السادس من الطائرات القاذفة الاستراتيجية فسوف تكون طائرة مسيَّرة دون طيار وفقا لما قاله الجنرال كوبيلاش.