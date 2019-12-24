أوزبكستان تستبدل مدرعات "تايفون" الروسية بالمدرعات الأمريكية القديمة

وبدأ جيش أوزبكستان يستخدم مدرعات "تايفون" في الفترة الأخيرة. وقبل ذلك استخدم جيش هذه الجمهورية المدرعات الأمريكية التي حصل عليها من الجيش الأمريكي في عام 2015.

وفي فبراير/شباط 2019 رفع الجنرال جوزف فوتيل، قائد القيادة المركزية الامريكية، تقريرا إلى مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو إلى ضرورة توريد المزيد من الأسلحة والآليات العسكرية الأمريكية لجمهوريات آسيا الوسطى السوفيتية السابقة حتى لا تشتري الأسلحة من روسيا. وبعد 7 أشهر من رفع هذا التقرير أقبلت أوزبكستان على تزويد جيشها بالمدرعات الروسية، وقررت شراء مجموعة أخرى من مدرعات "تايفون".

وقال مسؤول في وزارة دفاع أوزبكستان لوكالة الأنباء العسكرية الروسية:

قبل أن نقرر شراء المدرعات الروسية أجرينا دراسة مقارنة بينها وبين المدرعات الأمريكية. وأظهرت الدراسة أن مدرعات "تايفون" تتميز بسهولة صيانتها وإصلاحها وبساطة تشغيلها. وفوق ذلك تجيد مدرعة "تايفون" العمل في المنطقة الجبلية.

وتتسع مدرعة "تايفون" لـ10 أشخاص. ويمكن تجهيزها بمختلف الأسلحة. ويمكنها أن تسير على الطريق المعبد بسرعة 105 كيلومترات في الساعة.