"سوخوي 57" تستخدم صواريخ وقنابل جديدة في سوريا

وأكد سيرغي شويغو وزير دفاع روسيا، خلال اجتماع أركان وزارة الدفاع بحضور رئيس الدولة فلاديمير بوتين، أن طائرة "سو-57" المنتمية إلى الجيل الخامس من المقاتلات خاضت تجربة قتالية في سياق مكافحة الإرهاب في سوريا، موضحا أنها جربت أحدث صواريخ وقنابل.

وأكد وزير الدفاع الروسي أيضا أن طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي تواصل مشاركتها في مكافحة الإرهاب في سوريا حيث تقوم بطلعتين أو ثلاث طلعات جوية في اليوم.

وتوجد في سوريا أيضا وحدات من قوات الدفاع الجوي الروسية. وقال وزير الدفاع إنها دمرت خلال عام 2019، 53 طائرة من طائرات الإرهابيين المسيَّرة و27 صاروخا.