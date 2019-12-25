مدمرة صاروخية أمريكية تدخل ميناء أوديسا

دخلت المدمرة الصاروخية الأمريكية "Ross" ميناء أوديسا يوم أمس الثلاثاء، حسب ما أفادت الصحيفة المحلية الأوكرانية "دومسكايا".

وقالت الصحيفة: "مدمرة (USS Ross DDG71) رست في مرسى ك1 على رصيف كرانتين". ولم يتم تحديد الغرض من زيارة المدمرة الأمريكية.

ووفقا للصحيفة، شاركت هذه المدمرة مع سفينة الإنزال الأمريكية "Whidbey Island" في المناورات الدولية "سيبريز-2016" خلال آخر زيارة لها إلى أوديسا في عام 2016.

وفي عام 2019 ، دخلت السفن الحربية للناتو البحر الأسود 30 مرة، ورست 15 منها في أوديسا.

وتعتبر المدمرة (USS Ross DDG71) نسخة قديمة من السفينة "Arleigh Burke" ، التي تم إطلاقها في مارس/ آذار عام 1996، وتم تخصيصها للقاعدة البحرية "Norfolk" ، فرجينيا. طول السفينة 154 مترا، عرضها 20 مترا، وسعتها 8775 طنا. يتكون طاقمها من 337 شخصا.

المدمرة مزودة، أيضًا، بصواريخ هاربون المضادة للسفن، وفيها 90 منصة لإطلاق صواريخ توماهوك المجنحة.