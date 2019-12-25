الغواصات الروسية من الجيل الخامس تتسلح بالصواريخ الباليستية

ستكون الغواصات النووية الواعدة، من الجيل الخامس من مشروع خاسكي "لايكا"، قادرة على حمل صواريخ باليستية ومضادة للسفن، حسب تقارير الإدارة التحليلية لجهاز مجلس الفيدرالية الروسي، التي تم إعدادها لاجتماع لجنة السياسة الاقتصادية حول آفاق بناء السفن الروسية.

ونقلت وكالات روسية عن التقرير: "من المفترض أن يوسع مبدأ الوحدة ليشمل الغواصات. سيستخدم مشروع الغواصة النووية "من الجيل الخامس خاسكي (لايكا)" وحدات مزودة بصواريخ مضادة للسفن والصواريخ الباليستية".

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت، في مايو/ أيار 2018، أنه من المقرر وضع صواريخ تسيركون الأسرع من الصوت على غواصات خاسكي من الجيل الخامس، والتي سيتم بناؤها بحلول عام 2027. تم تضمين برنامج "خاسكي" في برنامج التسلح الحكومي للفترة 2018-2027. ومن المقرر أن تبدأ أعمال التصميم لبناء الغواصات من هذه الفئة عام 2023، وسيتم الانتهاء من السفينة الرئيسية مع نهاية عام 2027.

أفادت الأنباء أن الغواصة النووية متعددة الأغراض "من الجيل الخامس خاسكي" ستزود بأنظمة روبوتية تعمل في الماء والجو.