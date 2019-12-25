تزويد "ميغ-31" و"سو-34" بالوقود... فيديو من قمرة القيادة

خلال الرحلة المخطط لها، قام الطيارون بالاقتراب من ناقلة "إيل-78" للتزود بالوقود.

تدريب أطقم الطيران التشغيلي والتكتيكي، واتحاد سلاح الجو والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية المركزية على التزود بالوقود في الجو فوق منطقة تشيليابينسك.

وشارك الطيارون من القواعد الجوية "شاغول" و"كانسك" على المقاتلات الاعتراضية "ميغ-31بي إم" و"سو-34". اقتربوا من الناقلة إيل-78 للتزود بالوقود، وفقا للقناة الروسية "زفيزدا".

تمت عملية التزود بالوقود على ارتفاع يتراوح بين ألفي وستة آلاف متر بسرعة 600 كم / ساعة.

تم تنفيذ كل هذه العناصر بشكل فردي. اقتربت الطواقم من الناقلة بالدور، في وقت محدد مسبقًا.

التزود بالوقود في الجو ضروري لزيادة مسافة رحلة الطائرة، لأن الطيران التشغيلي والتكتيكي للمنطقة العسكرية المركزية هو المسؤول عن الدفاع الجوي للمنشآت الصناعية والإدارية والعسكرية في بوفولجيا وأورال وسيبيريا.