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13:14 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    حاملات المروحيات الروسية الواعدة... خصائصها وإمكانياتها

    © Sputnik . Vladimir Halperin
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    ظهرت معلومات عن خصائص أول سفن إنزال روسية - حاملات مروحيات.

    نقلت وكالات روسية عن مصادر في شركة بناء السفن، أن سعة السفن التي يجب وضعها في 2020 في القرم ستكون أكبر مما كان متوقع. وستبلغ 25000 طن بدلا من 15000 طن. وطول السفن المستقبلية يقدر بحوالي 220 مترا.

    كما تم الكشف عن الخصائص الأخرى لسفينة الإنزال، على وجه الخصوص، يمكن استخدام كل واحدة منها كحاملة لأكثر من 20 مروحية ثقيلة. للمقارنة مع ميسترال الفرنسية- قادرة على حمل فقط 16 مروحية. سوف يتم تجهيز السفن الروسية بكاميرات جانبية، والتي صممت لقوارب الإنزال. ويمكن لكل حاملة مروحيات نقل حوالي 900 من مشاة البحرية.

    حاملة الطائرات "لامانتين"

    السمة الرئيسية لحاملة الطائرات "لامانتين" هي سرعة تصميمها- استخدم في بنائها تقنيات استخدمت مرارا.

    قال أليكسي يوخينين، نائب المدير العام لشركة بناء السفن "نيفسكي": "المشروع مطور من سلسلة سفن، بنيت في الاتحاد السوفييتي. لا يوجد أي مخاطر تقنية، يمكن تصميم كل شيء وبنائه في أقرب وقت ممكن".

    وأشار يوخينين إلى أنه استخدم في تطوير السفينة مشاريع بناء حاملات الطائرات التي قدمتها المؤسسات على مر السنوات، وفقا لموقع flotprom.

    تتمتع حاملة الطائرات "لامانتين" التي عرضت في المعرض العسكري البحري في سان بطرسبورغ بالخصائص التالية: سعتها 80-90 ألف طن، سرعتها 30 عقدة، الطاقم 2800 شخص. تتألف مجموعة الطائرات من 60 طائرة مختلفة، تشمل مقاتلات وطائرات مسيرة ومروحيات وطائرات إنذار المبكر.

    لامانتين
    © Sputnik . Vladimir Halperin
    لامانتين

    حاملة الطائرات "شتورم-كي إم"

    تحدث رئيس المركز في  مقابلة مع "سبوتنيك" عن خصائصها، سعة السفينة الجديدة حوالي 40 ألف طن، تقدر تكلفة المشروع الإجمالية بحوالي 200 مليار روبل، وقت البناء من وقت توقيع العقد حتى إنزالها إلى الماء- خمس سنوات.

    لم يذكر المدير اسم المشروع ولكن على ما يبدو كان يقصد حاملة الطائرات متعددة المهام الخفيفة "شتورم-كي إم"، التي تم عرض تموذج لها في منتدى "آرميا-2018".

    وحينها قال مدير قسم المشروع، ألكسي ليتسيس ل"سبوتنيك"، إن السفينة تكفي لـ46 طائرة. وتضمن 12-14 مقاتلة ثقيلة "سو-33" و12-14 خفيفة "ميغ-29كي" وأربع طائرات رادار و12-14 مروحيات متعددة المهام "كا-27". وفي المستقبل يمكن أن تحمل على متنها المقاتلة الجديدة "سو-57" وأحدث الطائرات المسيرة. محطة توليد الكهرباء- توربينات الغاز، بقوة 110 حصان. السير الذاتي للسفينة حوالي شهرين. السرعة 28 عقدة. طول السفينة 304 أمتار وعرضها 78 مترا وارتفاعها 23 مترا.

    وهي قادرة على حمل ذخيرة طائرات 600 طن و2000 طن من الوقود للطائرات. وسيكون الإقلاع بطريقتين- من نقطة إنطلاق ومن خلال مقاليع كهرومغناطيسية.

    حاملة الطائرات النووية  "شتورم"

    السفينة مصممة لتنفيذ مهام مختلفة في مناطق المحيط البعيدة وقادرة على ضرب أهداف أرضية وبحرية بأسلحتها الخاصة أو باستخدام الطائرات.

    وفقًا للبيانات المتاحة في المصادر المفتوحة، تكرر السفينة الواعدة إلى حد كبير المشروع السوفيتي لحاملة الطائرات النووية أوليانوفسك، من الخارج ومن حيث الخصائص التكتيكية والتقنية. وفقا للمشروع، طولها - 330 مترا ، عرضها - 40 مترا. السعة لا تتجاوز 100 ألف طن. ستتمكن "شتورم" من الإبحار لمدة تصل إلى 120 يومًا، وتصل سرعتها إلى 30 عقدة وتحمل ما يصل إلى 90 طائرة ومروحية. وهي قادرة على العمل في خطوط العرض الباردة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيتم تثبيت مقاليع الكهرومغناطيسية لأول مرة، مما يسهل الإقلاع.

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    الكلمات الدلالية:
    روسيا, سلاح روسيا, حاملات طائرات
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