اختبار نظام دفاع جوي روسي جديد... فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو للاختبار الحكومي لمنظومة الدفاع الجوي "غيبكا-إس" المتحركة، التي صممت لصالح القوات البرية على قاعدة المدرعة "تيغر-إم".

وتظهر في الفيديو إطلاقات فردية وجماعية للصواريخ الموجهة المضادة للطائرات على الأهداف الجوية. ويتم إطلاق النار عندما تكون المدرعة "تيغر" واقفة ومتحركة أيضا.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن منظومة "غيبكا-إس" توفر إطلاق الصواريخ المختلفة عن بعد.

وأتمت روسيا اختبار أحدث منظومة دفاع جوي يوم 21 ديسمبر/كانون الأول.

وتستخدم المنظومة الجديدة "غيبكا-إس" صواريخ "إيغلا" أو "فيربا". وأثبت الاختبار قدرة "غيبكا-إس" على إطلاق صواريخها على الطائرات المعادية من مدرعة تسير بسرعة 30 كيلومترا في الساعة.