تسليم مقاتلات "سو-57" من الجيل الخامس إلى الجيش الروسي يبدأ في عام 2020

أعلن المدير العام لشركة "روستيخ"، سيرغي تشيميزوف أن عمليات تسليم مقاتلات الجيل الخامس "سو-57" واسعة النطاق للقوات الجوية الفضائية الروسية سيبدأ في عام 2020.

وقال تشيميزوف في مقابلة مع قناة "إر بي كي": "في عام 2020 لدينا الكثير من العمل لتحقيق الاستقرار في صناعة الطائرات. يجب أن نعمل على مشروع إم إس-21-، سنبدأ بتصميم الطائرات الأولى من الإنتاج الضخم لشركات الطيران. وستبدأ أولى عمليات تسليم واسعة النطاق لطائرات الجيل الخامس "سو-57" للجيش. بالطبع هذه مهام مهمة للغاية...".

وتحطمت طائرة "سو-57" بالقرب من خباروفسك خلال رحلة تجريبية في 24 ديسمبر/كانون الأول، وتمكن الطيار من قذف نفسه ونجا. وبحسب مصدر وكالة "سبوتنيك"، كانت هذه هي الطائرة الأولى التي كان من المقرر تسليمها إلى وزارة الدفاع الروسية في هذا العام.

وطائرة Su-57 المقاتلة من الجيل الخامس، والمعروفة سابقًا باسم مجمع الطيران المحتمل التابع لخطوط المواجهة الأمامية (PAK FA)، هي طائرة "خلسة" متعددة المقاعد ذات محرك واحد، مصممة خصيصًا لأدوار التفوق والهجوم الجوي.

والطائرة مجهزة بنظام إلكترونيات طيران متطور ورادار نشط على متنها، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأسلحة عالية الدقة. ونفذت الطائرة رحلتها الأولى عام 2010.