بدء الاختبارات الحكومية لمروحية "مي-26"

بدأت الاختبارات الحكومية للمروحية الثقيلة من طراز "مي-26تي2في" وستستمر حتى نهاية عام 2020، حسبما ذكرت الخدمة الإعلامية لشركة "فيرتولوتي روسيا" (مروحيات روسيا).

وجاء في التقرير أن شركة "فيرتولوتي روسيا"، مع ممثلي وزارة الدفاع الروسية، بدأت اختبارات حكومية مشتركة لطائرة النقل العسكري الثقيلة من طراز مي-26تي2في، والتي ستستمر حتى نهاية عام 2020.

ستجري الاختبارات في أربعة مواقع للاختبار. سيتحقق طاقم الطائرة المختلط، الذي سيضم أيضًا ممثلي القوات الجوية الفضائية الروسية، من الخصائص التقنية والطيران للمروحية وتشغيل المعدات الجديدة.

تم تجهيز مروحية مي-26تي2في الحديثة الثقيلة بمجمع المعدات الإلكترونية المدمجة الحديثNPK90-2V ، والذي يسمح بقيادة المروحية ليلا ونهارا ، والوصول إلى نقطة محددة، والهبوط والعودة إلى المطار العسكري الرئيسي أو الاحتياطي. ونظام الدفاع فيها يوفر لها الحماية من أنظمة الدفاع الجوي.

مي-26تي2في قادرة على التحليق في أي ظروف مناخية وفي أي وقت من اليوم على الطرق المجهزة وغير المجهزة وكذلك على الطرق الوعرة وفي ظروف إطلاق النار.