منظومة دفاع جوي روسية قادرة على اكتشاف الأهداف لمسافة 40 كم

أعلنت شركة "روس إلكترونيكا" القابضة التابعة لمؤسسة "روستيخ" بأن عربة الاستطلاع والقيادة التابعة لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخية من طراز "غيبكا-إس" قادرة على اكتشاف الأهداف على بعد 40 كم.

موسكو – سبوتنيك. وتم تصميم هذه العربة في مصنع "روبين" الذي يعمل ضمن تشكيل كونسيرن "فيغا" التابع لشركة روس إلكترونيكا القابضة.

وقال المكتب الإعلامي لـ"روس إلكترونيكا" القابضة لوكالة "سبوتنيك": "إن عربة الاستطلاع والقيادة المذكورة مجهزة بنظام داخلي للاستطلاع الراداري من طراز1إل122 "غارمون"، قادر على اكتشاف الأهداف الجوية على مسافة 40 كم".

يذكر أن هذا النظام قادر على قيادة عمليات ست عربات قتالية تابعة لسلاح الدفاع الجوي بالإضافة إلى التقليل إلى حد كبير من الوقت المطلوب لتنفيذ المهمة القتالية. وأثناء التحرك، تستطيع عربة القيادة أنها تبقى على الاتصال مع العربات القتالية التي تبعد عنها على مسافة لا تقل عن 8 كم.

وتخصص منظومة صواريخ الدفاع الجوي من طراز "غيبكا-إس" لتدمير الأهداف الجوية المنخفضة التي تصل سرعتها إلى 400 م / ث، بالإضافة إلي العربات المدرعة التابعة للقوات البرية، والأفراد والمنشآت الهندسية. وتستطيع هذه المنظومة أيضا أن تقوم بتدمير الأهداف على مسافات تصل إلى 6 كم، وذلك باستخدام منظومات صواريخ الدفاع الجوي المحمولة من طراز "فيربا" و "إيغلا"، كذلك بإمكان هذه العربة أن تقوم بإطلاق النار على الأهداف الجوية خلال الحركة بسرعة حتى 30 كم/ساعة، مما يعطي الفرصة لتأمين حماية القوات أثناء قيامها بالتحرك.