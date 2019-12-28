"ستالين" يواصل خدماته للجيش العربي السوري

فلا يزال المدفع المعروف باسم الزعيم السوفيتي الراحل ستالين يخدم العلم الوطني في عدد من دول العالم. وعلى سبيل المثال يستخدمه جنود الجيش العربي السوري كما أفادت بذلك إحدى وكالات الأنباء الروسية.

ولا يتخلى الجيش الفيتنامي أيضا عن مدافع "زي إيه إس 3" (هذه الأحرف تشير إلى أن هذه المدافع صُنعت في المصنع الذي يحمل اسم ستالين). وكان الفيتناميون يستخدمون هذه المدافع بنجاح ضد المعتدين الأمريكيين في ستينات وسبعينات القرن العشرين. وتُستخدم مدافع ستالين في فيتنام الآن لتدريب الطلبة العسكريين. كما تستمر وحدات خفر السواحل ومشاة البحرية في استخدام مدافع ستالين.

ومن أهم المزايا التي تمنح مدفع ستالين العمر الطويل سهولة نقله من مكان إلى آخر. ولذلك يمكن نقل مدافع ستالين إلى أماكن لا تستطيع قطع المدفعية الحديثة الوصول إليها لثقل وزنها.