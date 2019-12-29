وسائل إعلام: الجزائر توقع عقدا لشراء مقاتلات "سو-57" و"سو-35" و"سو-34"

أبرمت الجزائر عقودا لشراء 14 مقاتلة من طراز "سو-57إيه" و14 مقاتلة من طراز "سو-35" و14 قاذفة من طراز "سو-34"، وفقا لموقع MenaDeefense الجزائري.

وسيتم تنفيذ العقد قبل حلول عام 2025، بحسب الموقع.

وأضاف الموقع أن قرار شراء سو-57إيه اتخذ في صيف 2019 خلال زيارة وفد جزائري للمعرض الجوي "ماكس-2019". ويقدر المبلغ الإجمالي للعقد بحوالي 6 مليارات دولار.

وأكدت مصادر وسائل إعلام دولية، المعلومات حول شراء سو-57. ووفقا للخبراء، هكذا أصبحت الجزائر أول مشتري أجنبي ل"سو-57" و"سو-34".

وكما أفاد الموقع بأن القوات الجوية الجزائرية تخطط لنشر سربين من طائرات سو-30إم كي أ وسرب لكل من سو-57إيه وسو-35 بحلول عام 2020. وسوف ينضم سرب سو-34 إلى سو-24إم المحدثة.