الصورة الأولى للغواصة الروسية الواعدة "لايكا" والكشف عن خصائصها

عرض في معرض النماذج الحديثة والواعدة للأسلحة والمعدات العسكرية الذي تم إطلاقه في 24 ديسمبر/كانون الأول 2019 في المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا قبل اجتماع مطول لمجلس وزارة الدفاع، الذي زاره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نموذجًا لطراد الغواصة النووية من الجيل الخامس من المشروع 545 (الرمز "لايكا-في إم في") الواعد.

وكتب موقع "bmpd" عن هذا الطراد، ووفقا للبيانات، الغواصة النووية من الجيل الخامس من المشروع 545 (الرمز "لايكا-في إم في" ) مصممة لتدمير أهداف العدو المهمة وتدمير السفن والغواصات والسفن الكبيرة والقوارب والهياكل الثابتة للعدو.

خصائص الأداء الرئيسية: السعة - 11340 طن ، السرعة - 35 عقدة، القيادة الذاتية - 90 يومًا، أقصى عمق - 600 متر.

التسليح الرئيسي:3إم-14 "كاليبر" و3إم-22 "تسيركون" و3إم-55 "أونيكس" ونظام الدفاع الجوي "إيغلا" وصواريخ 81 إر أو "أوتفيت" وصواريخ "خيشنيك" وطوربيدات "فيزيك-1" وطوربيدات أو إس إيه تي-80 وصواريخ مضادة للطوربيدات "لاستا" وصواريخ صغير بي إن إر-2 وطوربيدات صغيرة إم تي بي كي-1.