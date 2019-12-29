اليابان تحدث الأنظمة الصاروخية

تبدأ وزارة الدفاع اليابانية في عام 2020 في تحديث نظام الدفاع الصاروخي لجعله قادرًا على اعتراض الصواريخ الباليستية بمسار طيران معقد، مثل "إسكندر" الروسي، حسبما ذكرت صحيفة "سانكي".

بالإضافة إلى ذلك، وعلى مدار سبع سنوات، تعتزم طوكيو تطوير نظام دفاع صاروخي جديد يمكنه تدمير أهداف أسرع من الصوت.

وفقًا للصحيفة، من أجل تحقيق الهدف الأول، سيقوم الجيش الياباني بتحديث صاروخ "أرض-جو" موجود الآن. من المخطط زيادة مدى رحلته، الذي يبلغ الآن 100 كم.

الصاروخ مصمم من أجل اعتراض طائرات العدو وصواريخ كروز.

لا تستطيع أنظمة الدفاع الصاروخي اليابانية، المؤلفة من نظامي Aegis و Patriot ، حاليًا تدمير الأهداف التي تطير على مسار منخفض وقادرة على تغييره في المرحلة النهائية.