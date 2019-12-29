طهران توقع مذكرات تفاهم دفاعية بحرية مع موسكو وبكين

أعلن قائد القوات البحرية الإيراني، الأدميرال حسين خانزادي، توقيع طهران مذكرات تفاهم دفاعية بحرية مع موسكو وبكين، مؤكدا أن التعاون العسكري بين الدول الثلاث "بلغ الذروة".

طهران - سبوتنيك. وقال خانزادي، في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الرسمي، اليوم الأحد "وقعنا مذكرات تفاهم دفاعية بحرية مع روسيا والصين"، مؤكدا أن المذكرات "سيكون لها نتائج إيجابية على مستوى التعاون البحري بين الدول الثلاث في بحر عُمان والمحيط الهندي".

وأشاد خانزادي بالمناورة البحرية المشتركة بين بلاده وروسيا والصين، في بحر عّمان والمحيط الهندي، واصفًا التعاون العسكري بين الدول الثلاث بأنه "ذروة التعاون"، داعيا "جميع الدول" للانضمام للتحالف البحري الذي تبلور في المناورة الحالية في هذه المنطقة".

وأردف "يتعزز الانسجام والاستقرار في المنطقة بتعاون الجميع وخاصة دول المنطقة".

كان مساعد قائد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، الأدميرال حبيب الله سياري، أكد في مؤتمر صحافي أمس، أن التدريبات المشتركة مع روسيا والصين في بحر عمان والمحيط الهندي لا تحمل أية نية لتشكيل تحالفات.

وقال الأدميرال سياري "بالتأكيد العديد من البلدان تريد أن تعرف ما هو سبب هذه المناورات، وقامت بتنشيط جواسيسها لمعرفة ماذا يجري في المناورات، لكننا نقول لهم إن هذه المناورات ليست مزاحا، وأي عملية تجسس على المناورات سواء كانت بحرية أو جوية سوف ندمرها، وقد امتحنوا قدراتنا في السابق".

كان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف أكد، الجمعة الماضية، أن المناورات البحرية المشتركة بين بلاده وروسيا والصين، أظهرت استعداد طهران لحماية الممرات المائية الرئيسية، لافتا إلى أن بلاده أعربت، منذ فترة طويلة، عن استعدادها للعمل مع جيرانها من أجل ضمان أمن الخليج".

وقال ظريف "آمل أن تبحث (مبادرة هرمز للسلام) الآن. توضح مناوراتنا العسكرية المشتركة في خليج عمان /المحيط الهندي مع شركائنا الروس والصينيين، التزامنا الكبير بحماية الممرات المائية الحيوية".

وأكد وزير الخارجية الإيراني، خلال زيارته لموسكو، أن هذه المناورات لم تكن موجهة ضد دول أخرى.