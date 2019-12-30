وزارة الدفاع الروسية تحصل على "سو-34" المحدثة بموجب عقد جديد

أعلن المدير العام لشركة بناء الطائرات المتحدة، يوري سليوسار لوكالة "سبوتنيك" أن وزارة الدفاع الروسية ستحصل على قاذفات "سو-34إم" المحدثة، بموجب عقد جديد.

وقال سليوسار: "سيتم تسليم هذه المقاتلات بنسخة سو-34إم إلى وزارة الدفاع الروسية بموجب عقد جديد. وفقا للتقيمات فإن إمكانيات القاذفة المحدثة تفوق القاذفة الحالية بمرتين. الطائرة واعدة للغاية، وأنا متأكد بأنه سيتم تحديثها وتصنيعها لسنوات عديدة قادمة".

تم تصميم القاذفة سو-34 لتدمير الأهداف الأرضية والسطحية والجوية، والبنية التحتية، التي تغطيها أنظمة الدفاع الجوي وتقع على مسافات كبيرة من المطار العسكري، في ظروف الأعمال المضادة لنيران العدو، ليلا ونهارا، في ظروف أرصاد جوية بسيطة وصعبة، باستخدام أسلحة الطيران الموجهة وغير الموجهة، وكذلك لأداء مهام الاستطلاع الجوي.