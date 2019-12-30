القوات الجوية الفرنسية تختبرطائرة مسيرة بنجاح... فيديو

أجرى سلاح الجو الفرنسي، في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وفقًا للمصادر الأوروبية، أول اختبار ناجح لطائرة استطلاع مسيرة تحمل أسلحة.

أقلعت الطائرة المسيرة "MQ-9 Reaper" من قاعدة نيامي الجوية الفرنسية في النيجر. ونيامي- مقر سلاح الجو الفرنسي الذي يشارك في عملية مكافحة الإرهاب "عملية بارخان".

حتى الآن، كانت الطائرات الفرنسية المسيرة تستخدم في أفريقيا فقط للاستطلاع. ومن أجل اختبار قدرة الطائرات المسيرة على ضرب أهداف أرضية في ديسمبر 2019، قامت الطائرات الفرنسية المسيرة بثلاث رحلات تجريبية ناجحة استخدمت فيها القنابل الموجهة بنجاح، بحسب موقع invoen.

في بيانها الصادر في 19 ديسمبر 2019، صرحت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أن: "الطائرات المسيرة ستزيد بشكل كبير من أمن قواتنا على الأرض وتعزيز قدراتنا في مواجهة عدو مصمم... الطائرات المسيرة مع الأسلحة على متنها لديها عدد من المزايا، بما في ذلك عدم وضوحها على الرادارات، ومدة الدوريات، وتنفيذ قواتنا لرد فعل أسرع ..."

لم تشر وزارة الدفاع الفرنسية إلى التاريخ الدقيق الذي سيتم فيه تسليم وحدة عملية برخان الطائرة المسيرة، لكنها لفتت الانتباه إلى أن هذا سيحدث "في الأيام المقبلة القريبة".