الجديد في عالم الأسلحة 2019

شهد عام 2019 ظهور أصناف جديدة كثيرة من السلاح والعتاد العسكري. وفيما يلي بعض الأسلحة الجديدة التي ظهرت في روسيا:

أوخوتنيك

نُشرت في بداية عام 2019 صور الطائرة المسيرة الروسية الجديدة المسماة بـ"أوخوتنيك". وفي أغسطس/آب قامت هذه الطائرة بالطلعة الجوية الأولى. وتواصل روسيا اختبارها.

وخصصت هذه الطائرة، وهي طائرة مسيرة ثقيلة تزن حوالي 20 طنًّا، لأغراض الاستطلاع والقتال. والأغلب ظنا أنها ستُستخدم بصورة مشتركة مع مقاتلة الجيل الخامس "سو-57".

مي-28إن إم

تعتبر المروحية التي أطلق عليها اسم " مي-28إن إم" نسخة مطوَّرة من مروحية "مي-28 إن" المعروفة باسم "الصياد الليلي". وتم تجهيزها بمحرك أقوى ونظام جديد للسيطرة والتحكم، ونظام متطور حديث لمقاومة مضادات الطيران.

أما عن تسليحها فهي تحتوي على صواريخ موجهة مضادة للدبابات ومدفع آلي عيار 30 ملم وصاروخ "أتاكا" بعيد المدى الذي يمكن استخدامه ضد مدرعات ومروحيات العدو.

ماغنوليا

أطلق هذا الاسم على المدفع الذاتي الحركة المجنزر الذي أبصر النور لأول مرة خلال العام المنصرم.

ويستطيع مدفع "ماغنوليا" أن يدمر مختلف الأهداف على بعد يصل إلى 8500 متر. ويمكنه أن يطلق 10 طلقات في الدقيقة. ويتكون طاقمه من 4 أشخاص.

​مالفا

ينتمي ما أطلق عليه اسم "مالفا" إلى فئة المدافع الذاتية الحركة ذات العجلات. ولم يظهر هذا المدفع إلا في الصورة حتى الآن. ويُنتظر نشر معلومات عنه في العام الجديد وفقا لـ"روسيسكايا غازيتا".

​كليش

تحمل هذا الاسم آلة لزرع الألغام. وتوضع زارعة الألغام "كليش" في الدبابة أو العربة المدرعة.

أتليت

يمثل ما اسمه "أتْلِيت" تطويرا لمدرعة "تيغر" (نمر). وتتميز مدرعة " أتليت" بقدرتها على مقاومة المتفجرات والألغام، وتتسع لـ8 أشخاص. ويبلغ وزنها 9000 كيلوغرام، وقوة محركها 240 حصانا. ويمكنها أن تسير على الطريق المعبد بسرعة تصل إلى 120 كيلومترا في الساعة.

بانتسير إس إم

تحمل هذا الاسم نسخة جديدة مطوَّرة من مجموعة "بانتسير" الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات. وتم تزويدها بجهاز التنشين الجديد والصواريخ المتطورة التي يبلغ عددها 12 صاروخا.

سوكول في

أطلق هذا الاسم على الصاروخ الموجه الجديد المضاد للدبابات الذي يمثل طفرة تكنولوجية لأنه يتعامل مع الهدف المطلوب تدميره بشكل انفرادي مستقل، أي أن مُطلقه "ينساه" بعد أن يتم إطلاقه.

ويُتوقع أن تحصل دبابات "تي-14 أرماتا" و"تي-72بي3" و"تي-80بي في إم" على صواريخ "سوكول في".

​"أرينا إم"

تحمل هذا الاسم نسخة جديدة متطورة من منظومة الحماية النشطة "أرينا" التي تستخدم لحماية الدبابات ضد الصواريخ المضادة.

وتقدر المنظومة الجديدة على مقاومة أحدث الصواريخ المضادة للدبابات.