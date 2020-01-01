مواصفات الرشاش الروسي "بي كيه إم"

تعد فئة المدافع الرشاشة الروسية "بي كيه" من أخطر المدافع الرشاشة وأكثرها كفاءة في العالم، ومنها رشاش "بي كيه إم".

وأورد موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي مواصفات المدفع الرشاش الروسي "بي كيه إم"، الذي يستخدم طلقات عيار (54*7.62 مم)، ويعمل في الاتحاد السوفيتي وعدد من دول العالم، منذ بدء إنتاجه في عام 1969.

ويصل طول الرشاس إلى 119.3 سم، ووزنه دون طلقات 8.9 كغم، بحس الموقع الأمريكي، الذي أوضح أن الرشاش يمكن أن يطلق 650 طلقة في الدقيقة، ويصل مداه المؤثر إلى 1000 متر.

وتستخدم الرشاش عشرات الجيوش حول العالم، خاصة دول الشرق الأوسط وأفريقيا، ومنها مصر وإسرائيل، وتم تطوير العديد من النسخ من الرشاش الروسي، بصورة تساهم في جعلها أكثر كفاءة من النسخ السابقة.

وتعتمد وحدات المشاة على في الاشتباك مع أهداف معادية، على استخدام المدافع الرشاشة، التي تؤمن لها قدرة نيرانية هائلة، ويمتلك الجيش الروسي أقوى المدافع الرشاشة، الموجودة في جيوش العالم.

ويعمل الرشاش الروسي في ظروف بيئية مختلفة، ويتم تزويده بمخزن ذخيرة من أحزمة يصل عددها إلى 250 طلقة.