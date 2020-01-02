بالإضافة إلى الدرع والمدفعية... الغرب يقيم ميزات "أرماتا"

لفتت وسائل إعلام غربية الانتباه إلى ميزات الدبابة الروسية الجديدة "أرماتا"، التي لا تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وفقا لصحيفة "ديلي ميل"، هذه "المركبة المدرعة الأكثر تقدما" مجهزة بمرحاض. يسمح وجودها للطاقم بأداء مهام قتالية طويلة دون مغادرة المركبة.

كما لاحظت الصحيفة أنه لا يوجد لا في الدبابات الأمريكية ولا البريطانية مراحيض.

كما تعترف الصحيفة أن "أرماتا" لها مزايا أخرى.

"تم تزويد الدبابة بمعدات حديثة، بما في ذلك مدفع أملس يبلغ عياره 125 مم، ودروع لا يمكن اختراقها، وبرامج كمبيوتر تسمح بضرب الأهداف، ومدفعين رشاشين. كما يمكن أن تتحرك بسرعة تزيد عن 50 ميلًا في الساعة".