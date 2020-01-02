وسائل إعلام ألمانية: جيشنا لديه 20 مروحية فقط صالحة للطيران

ذكرت وسائل الإعلام الألمانية أن 20 طائرة فقط من بين 152 مروحية تابعة للقوات المسلحة الألمانية صالحة للطيران، مما يؤثر سلبًا على خطة تدريب الطيارين الجدد.

ذكرت صحيفة "بيلد"، نقلا عن تقرير سري صادر عن البوندسوير، أن ثمانٍ فقط من أصل 53 مروحية من طراز تايغر و 12 طائرة من أصل 99 مروحية للنقل من طراز NH90 جاهزة للعمل.

وأرجعت الصحيفة السبب في هذه الحالة إلى أن شركة Airbus Helicopters Deutschland لا تلحق إجراء عمليات الفحص الفني في الوقت المناسب.

وقال ممثل حزب "الخضر" في بوندستاغ، توبياس ليندنير: "الوضع المأساوي مع جهوزية تايغر يؤثر على تدريب الطيارين، إن الوصول إلى مثل هذه الحالة أمر غير مسؤول".

تجدر الإشارة إلى أن المعلومات حول الحالة السيئة للقاعدة المادية والتقنية للجيش الألماني تظهر بانتظام: على سبيل المثال، في أغسطس/أب، أفيد أن 42٪ من طياري سلاح الجو الألماني لم يقضوا وقتًا كافيًا في الجو، منتهكين بذلك لوائح الناتو (يوصي الحلفاء بتدرب الطيارين 180 ساعة في السنة).

يذكر أنه في ألمانيا، يلتزم 58٪ فقط بالقواعد - 512 من أصل 875 جنديًا، والسبب، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، هو عدم وجود طائرات كافية.