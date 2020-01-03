وسائل إعلام: القوات الأمريكية توضع في حالة تأهب قصوى بعد مقتل سليماني

تم وضع القوات المسلحة الأمريكية في حالة تأهب قصوى بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، حسبما ذكرت قناة "فوكس نيوز" نقلا عن مصادر.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس في الحرس اللواء قاسم سليماني في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف خلال اتصال هاتفي مع مراسل "سبوتنيك"، أن اللواء قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.