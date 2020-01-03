دبابة صاروخية سرية... اليابان تذكر بأسلحة المستقبل من الاتحاد السوفيتي

أثارت دبابة غير عادية، طورها المصممون السوفيت اهتمام اليابان. وهذه الدبابة هي "أوبيكت 775" التي كانت تعتبر سلاح المستقبل.

وقد عرفت هذه الدبابة السرية فقط في عام 1991، وفقا لموقع "ياهو نيوز جابان".

كانت "أوبيكت 775" عبارة عن دبابة صاروخية غير مرئية تقريبا، تشبه لعبة، مسلحة بصواريخ مضادة للدبابات. وقد كان سبب ظهور هذا النوع من المركبات المدرعة هو الاعتقاد السائد في الستينيات بأن الصواريخ قادرة على أن تحل محل المدفعية ذات العيار الثقيل.

وأشار الموقع إلى أن الدبابة كانت مزودة بما يشبه برج المدفعية بعيار 125 ملم ومنصة إطلاق، قادرة على إطلاق صواريخ "روبين". وكذلك كانت تستخدم القذائف "بور".

تميزت الدبابة بتصميم معقد إلى حد ما وكانت ضيقة. ضم طاقم "أوبيكت 775" شخصين فقط.

كانت مدفعية دي-126 معقدة ولم توفر الدقة المطلوبة. كانت تفتقر الدبابة إلى قوة محطة توليد الكهرباء، وكذلك صندوق التروس كانت يتعطل. بالإضافة إلى ذلك، خلال الاختبارات تبين أن الدبابات لم يكن لديها رؤية كافية. نتيجة لذلك، تم إيقاف العمل على إنشاء "أوبيكت 775".