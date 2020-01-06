وسائل إعلام: قوات الصواريخ الإيرانية في حالة تأهب

نقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي مجهول أن قوات الصواريخ الإيرانية في حالة تأهب قصوى.

وقال المصدر للوكالة "من الواضح أنهم في حالة تأهب قصوى. هل هذا الاستعداد للقتال هجومي أم دفاعي؟ لا يمكن التحديد الأن."

ولم يقدم أي تفاصيل، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب تطور الوضع.

وكان قد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح يوم الأحد إن واشنطن حددت 52 هدفا إيرانيا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي أمريكيين أو أصول أمريكية ردا على اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وأضاف ترامب: "إن إيران تتحدث بجرأة شديدة عن استهداف أصول أمريكية محددة" ردا على الغارة الأمريكية التي أدت إلى مقتل سليماني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العملية الأمريكية، معتبرة إياها "حادثا غادرا وجبانا نفذته الطائرات الأمريكية".

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".