القوات البرية الروسية تحصل على "بي إم بي-3" مع وحدة قتالية غير مأهولة

تدخل مركبات القتال للمشاة بي إم بي-3 مع وحدة قتالية غير مأهولة "إيبوخا" وبي إم بي-2 مع المقصورة القتالية "بيريجوك" خدمة القوات البرية الروسية، في العام الجاري.

وفقًا لقسم الإعلام والاتصالات التابع لوزارة الدفاع الروسية، سيتم أيضًا إرسال مجموعة من مركبات دعم الدبابات بي إم بي تي "تيرميناتور" إلى الوحدات.

خضعت بي إم بي لتحديث عميق، مما زاد بشكل كبير من قدراتها النارية. وتشمل الوحدة القتالية غير المأهولة "إيبوخا" مدفع عيار 57 ملم ومدفع رشاش عيار 7.62 وذخيرة تتألف من 2000 طلقة.

من السمات المميزة للمقصورة القتالية الجديدة في بي إم بي "بيريجوك" وجود منظومة "كورنيت" من ثمانية صواريخ، أربعة منها جاهزة على الفور للإطلاق. بالإضافة إلى مدفع آلي 30 ملم، تم تثبيت قاذفة قنابل آلية.

بي إم بي تي "تيرميناتور" مركبة مجنزرة متعددة الأغراض محمية بشكل كبير للدعم الناري، تملك أسلحة قوية وأجهزة حديثة للتحكم بإطلاق النار وقادرة على المناورة بشكل جيد.

إنها قادرة على تدمير الأهداف المدرعة الخفيفة والدبابات ومركبات القتال للمشاة، والمروحيات وطائرات العدو المنخفضة السرعة المنخفضة الارتفاع.