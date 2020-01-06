القوات الجوية الفضائية الروسية تحصل على "تو-95" بقدرات جديدة

وقال قائد الطيران بعيد المدى، سيرغي كوبيلاش: "تم تركيب إلكترونيات الطيران الحديثة ومجمع إلكتروني وغيرها من المعدات على الطائرة. إن أنظمة التحكم والأسلحة الجديدة قد حسنت بشكل كبير من الدقة عند ضرب الأهداف بالقنابل والصواريخ الموجهة والقذائف"، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".

في عام 2019، حصل سلاح الجو الروسي على خمس طائرات من طراز تو-95إم إس محدثة، تم الانتهاء من خطة التدريب القتالية للطيران بعيد المدى بنسبة 100٪. وكان متوسط ​​مدة الرحلات لطواقم حاملات الصواريخ بعيدة المدى والاستراتيجية حوالي 20 ألف ساعة، وكان متوسط ​​مدة الرحلة لطاقم واحد أكثر من 100 ساعة. شاركت وحدات الطيران بعيدة المدى ووحدات الدعم في أكثر من 40 تمرينًا على مستويات مختلفة.

تو-95: قاذفة استراتيجية بمحرك توربيني روسية، أسرع طائرة بمحرك توربيني في العالم. ميزتها على الطائرات النفاثة هي عدم وضوحها للأقمار الصناعية للعدو المحتمل. تو-95 قادرة على حمل صواريخ كروز من أنواع مختلفة، بما في ذلك الصواريخ ذات الرؤوس الحربية النووية. على سبيل المثال، يصل مدى طيران صاروخ X-101 إلى 5500 كيلومتر، مما يسمح للقاذفة بالهجوم على العدو خارج نطاق دفاعه الجوي. علاوة على ذلك، يمكنها بسهولة الوصول إلى العديد من الأهداف المحتملة دون مغادرة المجال الجوي لروسيا.