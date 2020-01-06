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12:56 06 يناير/ كانون الثاني 2020
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    منظومة فيربا الروسية

    منظومة "فيربا" قادرة على ضرب الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة

    Youtube/Russia Insider
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    ستحصل أقسام البنادق الآلية الروسية على أحدث منظومة دفاع جوي محمولة على الكتف "فيربا"، القادرة على إسقاط الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة.

    وفقًا للعقيد، فلاديمير كوكوشكين، قائد قوات الدفاع الجوي والطيران في المنطقة العسكرية المركزية الروسية، ستحصل وحدة البندقية الآلية في المنطقة العسكرية المركزية المنتشرة في منطقة أورينبورغ على فيربا منظومات الدفاع الجوي المحمولة هذا العام.

    وقال العقيد كوكوشكين: "في الفترة الصيفية من التدريب لهذا العام، سننفذ تدابير لإعادة تجهيز بطارية واحدة لأقسام البنادق الآلية في  المنطقة العسكرية بنموذج حديث من نظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات فيربا".

    وأضاف كوكوشكين أن الميزة الرئيسية للمنظومة الجديدة هي الاحتمال الكبير لضرب الأهداف الجوية مثل الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة، بحسب الصحيفة الروسية "روسيسكايا غازيتا".

    تتميز منظومات الدفاع الجوي المحمولة "فيربا" الأحدث بخصائص الدقة ومقاومة التشويش. يتضمن المجمع، بالإضافة إلى الصواريخ ومنصات الإطلاق، أدوات التعرف على "الأصدقاء أو الأعداء"، ووحدات الاستطلاع والتحكم، والكشف عن الأهداف الجوية. تم تصميم المجمع المضاد للطائرات لتدمير الطائرات التكتيكية التشغيلية والمروحيات الهجومية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة، وقادرة على ضرب أهداف الشبح للعدو المحتمل على ارتفاعات 10 متر إلى 4.5 كم وبمدى يتراوح بين 500 متر إلى 6.5 كم.

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    الكلمات الدلالية:
    روسيا, منظومة الدفاع الجوي فيربا, سلاح روسيا
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