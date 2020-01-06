تصادم طائرة "إف-15" بطائرة ناقلة وقود... فيديو

عند فك الارتباط، اصطدمت أداة تثبيت أنبوب الوقود في الطائرة الناقلةKC-46 Pegasus بضوء قمرة القيادة الخاصة بالمقاتلة. لم يصب أحد بأذى.

إن الاصطدام بالطائرة المستقبلة من أكثر المشاكل شيوعًا في الطائرة الناقلة من الجيل الجديد KC-46. تستخدم Pegasus ذات التقنية العالية جهاز التحكم عن بعد في أنبوب نقل الوقود، حيث يجلس مشغلها في قمرة أمامية بنظارات ثلاثية الأبعاد. كلا مكونات النظام: الأنبوب ونظام "الرؤية عن بعد"، لا يفي بمتطلبات سلاح الجو الأمريكي، وفقا لموقع "درايف".

مشكلة أخرى هي أن ربط الطائرة المستقبلة بأنبوب يتطلب جهداً أكبر مما كان عليه في الطائرات السابقة KC-10 و KC-135 للتزود بالوقود.

هذا ملحوظ بشكل خاص عند تزويد الطائرات الخفيفة بالوقود: الطائرات الهجومية من طراز A-10 والمقاتلات من طراز F-16. الجهود الإضافية تؤدي إلى خروج الأنبوب من الطائرة والتصادم بضوء قمرة القيادة أو بدن الطائرة أيضا.