تصادم طائرة "إف-15" بطائرة ناقلة وقود... فيديو

عند فك الارتباط، اصطدمت أداة تثبيت أنبوب الوقود في الطائرة الناقلةKC-46 Pegasus بضوء قمرة القيادة الخاصة بالمقاتلة. لم يصب أحد بأذى.
إن الاصطدام بالطائرة المستقبلة من أكثر المشاكل شيوعًا في الطائرة الناقلة من الجيل الجديد KC-46. تستخدم Pegasus ذات التقنية العالية جهاز التحكم عن بعد في أنبوب نقل الوقود، حيث يجلس مشغلها في قمرة أمامية بنظارات ثلاثية الأبعاد. كلا مكونات النظام: الأنبوب ونظام "الرؤية عن بعد"، لا يفي بمتطلبات سلاح الجو الأمريكي، وفقا لموقع "درايف".
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"How do you guys feel about the KC-46?" Well... Original video: @andrew_il #kc46 #pegasus #boomoperator #businessisboomin #kc135 #stratotanker #aircrew #airrefueling #inflightrefueling #aviationdaily #aviationlovers #avgeek #aviation #aviationphoto #aviationphotography #aviationphotographer #nkawtg #merica #USAF #USA #america
مشكلة أخرى هي أن ربط الطائرة المستقبلة بأنبوب يتطلب جهداً أكبر مما كان عليه في الطائرات السابقة KC-10 و KC-135 للتزود بالوقود.
هذا ملحوظ بشكل خاص عند تزويد الطائرات الخفيفة بالوقود: الطائرات الهجومية من طراز A-10 والمقاتلات من طراز F-16. الجهود الإضافية تؤدي إلى خروج الأنبوب من الطائرة والتصادم بضوء قمرة القيادة أو بدن الطائرة أيضا.
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