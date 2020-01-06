تسجيل
16:00 06 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    صاروخ إيراني في عرض عسكري بالعاصمة طهران

    حماة السماء... ما مدى قوة نظام الدفاع الجوي الإيراني؟

    © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104294/61/1042946104.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202001061043970330-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A/

    يحتوي نظام الدفاع الجوي الإيراني على عدد من الميزات، ويشمل المجمعات التي تم شراؤها من روسيا والصين، وكذلك من الولايات المتحدة ودول الناتو مرة أخرى في السبعينيات، بعض هذه الأسلحة حديثة وبعضها قد عفا عليها الزمن، ولكنها خضعت للتحديث.

    في الوقت نفسه، تقوم الصناعة العسكرية في البلاد بتطوير وإنتاج نماذجها الخاصة التي تم اختبارها بالفعل في الممارسة العملية.

    وفقًا لأحد محرري كتاب "المعقل الفارسي"، الخبير العسكري يوري ليامين، توجد قوات الدفاع الجوي الإيرانية الأساسية ووسائل الدفاع الجوي في قوات الدفاع الجوي في الجيش والقوات الدفاع الجوي في الحرس الثوري الإيراني.

    وقال ليامين: "لضمان إدارة وتنسيق الدفاع الجوي للجيش والحرس الثوري الإيراني، هناك قيادة تشغيلية لنظام الدفاع الجوي الموحد في إيران، والمعروفة باسم قاعدة أو مقر نظام الدفاع الجوي "خاتم الأنبياء"، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".

    الرادارات

    وأوضح أن أنظمة التحكم الآلي تربط مختلف أنظمة الدفاع الجوي ومراكز القيادة بشبكة واحدة. - إيران بلد كبير، وجزء كبير من أراضيها عبارة عن جبال، لذا فهم يحاولون توفير تغطية رادار متعددة الطبقات هناك.

    ولهذه الأغراض، لديهم مجموعة واسعة من مختلف الرادارات الحديثة من الإنتاج الروسي والبيلاروسي والصيني والإيراني، المصممة للتحكم في المجال الجوي والكشف عن الأهداف الجوية، بما في ذلك "ريزونانس-إن إيه" و"نيبو-إس في أو" و"كاستا2إي2" و"فوستوك-إيه" و"غاما-دي" و"نذير" و"فاتح-14" و"مطلع الفجر" و"كاشف" و"ميراج-4" وغيرها.

    وسائل الدفاع الجوي

    وفي الوقت نفسه، تركز الأسلحة الرئيسية للدفاع الجوي على حماية أهم المراكز الإدارية والصناعية في إيران – طهران وأصفهان وغيرها، فضلاً عن المنشآت العسكرية الرئيسية ومراكز الصناعات الدفاعية والنفطية والنووية، على سبيل المثال، القاعدة البحرية الرئيسية في بندر عباس في مضيق هرمز، ومحطة لتخصيب اليورانيوم في نطنزا وهلم جرا.

    أحدث الأنظمة والمجمعات للدفاع الجوي في إيران هي أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس-300بي إم أو وتور-إم1 والإيرانية الجديدة بافار-373 و15th Khordad و Talashو3rd Khordad وMersad-16.

    هكذا، تمكن نظام الدفاع الجوي متوسط ​​المدى 3 Khordad من إسقاط الطائرة الأمريكية  RQ-4A BAMS-D UAV في منطقة مضيق هرمز في صيف عام 2018، التي انتهكت المجال الجوي الإيراني.

    ومع ذلك، فإن الأنظمة الحديثة لا تكفي، وبالتالي ، لا يزال لدى الجيش العديد من الأنظمة القديمة، مثل إس-200في إيه و HQ-2Jو Hawk والنسخة الإيرانية المحدثة عنها مرصاد.

    إس-200
    © AFP 2019 / ALI SHAYEGAN / FARS NEWS
    إس-200

    تتكون معظم أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى من أنظمة الدفاع الجوي الصينية FM-80 والنسخ المحلية Ya Zahra-3  وHerz-9. كما تم الحفاظ على عدد من أنظمة الدفاع الجوي Rapier.

    في الوقت نفسه، تحتفظ إيران بمدافع مضاد للطائرات من عيار 23 ملم إلى 100 ملم. غالبًا ما يتم توحيد هذه المدافع  مع أنظمة التحكم في إطلاق النار، التي تقوم بمساعدة أنظمة الرادار أو الأنظمة الإلكترونية البصرية باكتشاف الأهداف وتتبعها.

    سلاح الجو الإيراني

    أما بالنسبة لقدرات سلاح الجو الإيراني في صد الضربات الجوية، فيجب أن يؤخذ في الاعتبار أن إيران لم تكن قادرة على الحصول على طائرات مقاتلة جديدة لسنوات عديدة بسبب العقوبات. لا يزال العمود الفقري للطائرات المقاتلة الإيرانية يتألف من مقاتلات F-14A و F-4D / E و F-5E / F التي تم الحصول عليها في زمن الشاه، والتي تم شراؤها في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات. الروسية ميغ- 29 والصينية F-7M ، وكذلك عدد صغير من مقاتلات ميراج F-1BQ / F-1EQ الفرنسية التي أقلعت من العراق في عام 1991. على الرغم من الجهود الإيرانية للحفاظ على فعاليتها القتالية والتحديثات، سيكون من الصعب عليها أن تصمد أمام المقاتلات الأمريكية الحديثة"، وفقا للصحيفة.

    انظر أيضا:

    وزارة الدفاع الإيرانية: تدشين خط لإنتاج سلاح الدفاع الجوي الليزري
    "ضرب الأهداف المتحركة"... الحرس الثوري الإيراني يفاجئ الجميع بمنظومة دفاع جوي
    مجلة أمريكية تقيم نظام الدفاع الجوي الإيراني الذي أسقط الطائرة
    الكلمات الدلالية:
    الدفاع الجوي, أسلحة, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ألعاب نارية أثناء افتتاح المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقى العسكرية برج سباسكايا في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 23 أغسطس 2019
    أفضل 100 صورة لـ"سبوتنيك" في 2019
    كل عام وأنتم بخير من فريق سبوتنيك!
    تهنئة من فريق "سبوتنيك"
    الطائرة التي استهدفت قاسم سليماني
    مواصفات الطائرة التي استهدفت قاسم سليماني
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك