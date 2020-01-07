الولايات المتحدة ترسل عسكريين وطائرات إضافية إلى الشرق الأوسط

يخطط البنتاغون لنشر 200 جندي وستة قاذفات بي- 52 في الشرق الأوسط على خلفية التوتر مع إيران، حسبما أفادت "صحيفة وول ستريت جورنال".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية سترسل إلى هذه المنطقة العسكريين، المتمركزين في مدينة فيتشنزا الإيطالية. من المخطط أن يحرس بعضهم سفارة الولايات المتحدة في بيروت. من المتوقع وصول الطائرات إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة.

وأكدت الصحيفة أيضًا أنه بعد نشر القوات الأمريكية، سيتجاوز عددهم في المنطقة 80 ألف شخص.

في وقت سابق، في 6 يناير، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربة على المواقع الثقافية إذا شنت الجمهورية الإسلامية هجوم ردا على مقتل قاسم سليماني. وقال رئيس البنتاغون، مارك إسبير، إنه فيما يتعلق بإيران، ستتبع الولايات المتحدة "قوانين النزاع المسلح".

يذكر أن قاسم سليماني، تم استهدافه وهو يغادر مطار بغداد يوم الجمعة الماضي.