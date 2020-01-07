كوريا الجنوبية تنشر مجمع "باتريوت" في سيؤول

نقلت كوريا الجنوبية نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي باتريوت من المنطقة الجنوبية الشرقية إلى وسط سيؤول، وبالتالي قررت تعزيز حماية المواقع الرئيسية من التهديد من كوريا الديمقراطية، حسبما ذكرت وكالة "رينهاب" نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع.

كان المجمع والوحدة في سلاح الجو الكوري الجنوبي سابقًا في مقاطعة جيونجسانجبوك دو، لكن تم نقلهما الآن إلى القاعدة العسكرية السابقة في جبل بوغاكسان خلف مقر إقامة رئيس كوريا الجنوبية.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن تزويد المجمع بصواريخ PAC-2 و PAC-3، وهي مصممة لاعتراض الطائرات والصواريخ على ارتفاعات تتراوح بين 20 و40 كيلومترا تقريبًا.

وفقا للوكالة، أصر الجيش الكوري الجنوبي على نقل واحدة من بطاريات صواريخ باتريوت التي تم الحصول عليها منذ عام 2017.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي تشونغ جين دو استعداده لمواجهة أي تهديدات من كوريا الشمالية.

وقال على أثير إذاعة الجيش "كوكبان إف إم" عندما كان يدعو العسكريين إلى البقاء في حالة التأهب القتالي القصوى ومراقبة عن كثب تصرفات كوريا الديمقراطية: "جيشنا جاد للغاية بشأن الوضع الحالي... وبغض النظر عما يحدث، يمكنني أن أخبركم بثقة أننا على استعداد تام للتعامل مع أي مواقف".