في الجبال وفي الطقس الصعب... طائرة "سو-25" تدمر موقع قيادة "العدو"

شارك أكثر من 50 طيارا وفنيا، بالإضافة إلى أخصائي الدعم الأرضي، في الرحلات الجوية أثناء التدريبات في المنطقة العسكرية الجنوبية.

قامت أطقم الطائرة الهجومية سو-25إس إم التابعة لفوج الطيران بالمنطقة العسكرية الجنوبية، المتمركزة في إقليم كراسنودار، أثناء مهام الطيران، بتدمير موقع القيادة للعدو الافتراضي، حسبما ذكرت خدمة الصحافة في المنطقة.

شارك في الرحلات أكثر من 50 طيارا وفنيا، إضافة إلى أخصائيين الدعم الأرضي و7 طائرات.

في السماء، قام الطاقم بتحسين مهارات قيادة الطائرات في الجبال وفي الظروف الجوية الصعبة.

تغلبت الطائرة سو-25 إس إم على نظام الدفاع الجوي لعدو افتراضي، وأصابت أهدافًا أرضية باستخدام صواريخ ومدافع الطائرات.

في فترة التدريب الشتوية، ستشارك أطقم الطائرات الهجومية سو-25 إس إم في أكثر من 30 تمرينًا مختلفًا وستقوم بأداء حوالي 1500 طلعة جوية مع الاستخدام العملي للأسلحة القياسية، حيث يقومون بتنفيذ مهام تدمير أساطيل الطائرات ومنشآت الدفاع الجوي وقواعد العدو الافتراضي، ومستودعات كبيرة من الوقود ومواد التشحيم والقوى العاملة.

تجري التدريبات في جمهوريات مناطق شمال القوقاز وروستوف وفولغوغراد وأقاليم كراسنودار وستافروبول.

في المجموع، سيقضي كل طيار في فوج الطيران في العام أكثر من 80 ساعة في الجو.