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13:47 08 يناير/ كانون الثاني 2020
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    صواريخ إيرانية

    ما هي قدرات إيران الصاروخية.. أخطر 11 صاروخا تهدد القواعد الأمريكية

    © AFP 2019 / ATTA KENARE
    رصد عسكري
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    أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، تنفيذ ضربات صاروخية ضد قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، وقال إن العملية تمت بـ15 صاروخا باليستيا، ردا على قتل الولايات المتحدة الأمريكية للجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس.

    وقال الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم شمل 20 موقعا في القاعدتين الأمريكيتين، وخاصة قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، غربي العراق، مشيرا إلى مقتل 80 جنديا في الهجوم، وتدمير معدات عسكرية.

    وقال البنتاغون، عقب الهجوم، إنه سيتخذ الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين، بعد الهجمات الصاروخية، وبينما تقول صحيفة "وول ستريت" جورنال، إن بعض الصواريخ الإيرانية يمكنها ضرب أهداف في إسرائيل، ومناطق كثيرة في الشرق الأوسط.

    وتمتلك إيران ترسانة صاروخية هائلة، هي الأضخم في الشرق الأوسط، تضم صواريخ باليستية، وأخرى مجنحة، بحسب موقع "ميثيل ثريت"، الذي أوضح أن الجيش الإيراني أجرى أكثر من 100 تجربة صاروخية منذ عام 1988.

    وتقول مجلة "ناشيونال إنترست" إن الهدف من إنشاء إيران ترسانة صاروخية هائلة، هو ردع خصومها العسكريين، بينما يقول موقع "ميثيل ثريت" إن الجيش الإيراني يعتمد على استراتيجية الردع الصاروخي لمواجهة التفوق الجوي، للجيش الأمريكي.

    وتضم ترسانة الصواريخ الإيرانية صواريخ قصيرة المدى، أبرزها صواريخ "شهاب 1" و"شهاب 2"، وأخرى متوسطة المدى، أبرزها صواريخ "سجيل" و"شهاب 3"، إضافة إلى صواريخ خارقة للدروع قصيرة المدى يمكن استخدامها ضد أهداف بحرية، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

    وأورد الموقع 11 نقطة يتحدث كل منها عن قدرات كل نوع من الصواريخ، التي يملكها الجيش الإيراني، وتشمل 8 أنواع من الصواريخ الباليستية و3 أنواع من الصواريخ الساحلية، التي يمكن استخدامها ضد السفن والأساطيل الحربية.

    1- شهاب 1 

    صاروخ باليستي قصير المدى، يتراوح مداه بين 285 و330 كم، وتملكه إيران منذ عام 1985، وهو الاسم البديل لصواريخ "سكود بي" السوفيتية، ويتكون من مرحلة واحدة ويعمل بالوقود السائل، وطوله 10.9 مترا، وقطره 88 سم.

    2- فاتح 110

    صاروخ باليستي قصير المدى، يتم تحميله على مركبات متحركة، مداه بين 200 إلى 300 كم، وتملكه إيران منذ عام 2004، ومصمم لحمل رؤوس تقليدية شديدة الانفجار، ويصل طول الصاروخ 8.86 مترا، وقطره 61 سم، ومكون من مرحلة واحدة، ويعمل بالوقود الصلب.

    3- شهاب 2

    صاروخ باليستي قصير المدى، مكون من مرحلة واحدة، ويعمل بالوقود السائل، ومداه 500 كم، وتملكه إيران منذ عام 1997، ويحمل رأس شديد الانفجار، ويصل طول الصاروخ 10.9 مترا، وقطره 88 سم، ويتم تحميله على مركبات، ويعد نسخة من صاروخ "سكود سي".

    4- ذو الفقار

    صاروخ باليستي قصير المدى، مداه 700 كم، ويحمل رأسا تقليديا شديد الانفجار، ويتكون من مرحلة واحدة ويعمل بالوقود الصلب. تملك إيران الصاروخ منذ عام 2017.

    5- قيام 1

    صاروخ باليستي قصير المدى، طوله 11.5 مترا، وقطره 88 سم، ويتكون من مرحلة واحدة ويعمل بالوقود السائل، وتم تصميم الصاروخ لحمل رؤوس حربية تقليدية، لكنه يمكن تجهيزه برأس نووي، ويتراوح مداه بين 700 إلى 800 كم.

    6- شهاب 3

    صاروخ باليستي متوسط المدى، يتراوح مداه بين 1500 إلى 2500 كم، ويوجد منه نسختين هما "عماد" و"قادر"، ويصل طوله إلى 15.8 مترا (عماد) و16.5 مترا (قادر).

    ويتكون الصاروخ من مرحلة أولى تعمل بالوقود السائل، ومرحلة ثانية تعمل بالوقود الصلب في الصاروخ "غادر" وبالوقود السائل في الصاروخ "عماد".

    7- سجيل

    هو صاروخ متوسط المدى، مداه 2000 كم، ويتكون من مرحلتين ويعمل بالوقود الصلب، ومحمل على مركبات، ويصل طول الصاروخ إلى 18 مترا، وقطره 1.25 مترا، ويمكنه حمل رأس تقليدي أو نووي.

    8- سومار

    صاروخ "كروز" يمكن إطلاقه من قواعد أرضية، وطوله 7.24 مترا، وقطره 51 سم، ويمكنه حمل رأس تقليدي أو نووي.

    ويتراوح مدى الصاروخ بين 2000 إلى 3000 كم، ومن المفترض أنه في الخدمة، ويتكون من مرحلتين ويعمل بالوقود الصلب.

    الصواريخ الساحلية

    في 6 فبراير 2019 أعلنت إيران أنها ستزيد مدى (الصواريخ الساحلية) لأكثر من 300 كم، وتشكيل وحدة تحت السطح والعمل من جانب آخر على تصميم وتصنيع مختلف أنواع الصواريخ لتعزيز قدرات البلاد الردعية، حسب وكالة "فارس" الإيرانية، وأنتجت إيران ثلاثة صواريخ جديدة مضادة للدروع، بحسب وكالة تسنيم" الإيرانية هي:

    9- صاروخ حيدر

    هو صاروخ (جو- أرض) يتجاوز مداه 8 كم ويمكن استخدامه على العديد من وسائل الإطلاق الجوية، ويمكن استخدامه ضد الأهداف المحصنة وتجمعات القوات البرية بدقة وتصل قوة اختراقه إلى 100 سم.

    10- صاروخ قمر بني هاشم

    يوجد منه طرازان هما (جو — جو) و(جو — أرض)، ويتجاوز مداه 8 كم، ويمكنه إصابة أهدافه بدقة عالية.

    11- صاروخ دهلاوية

    هو صاروخ "جو — أرض" موجه بالليزر ومداه أكثر من 8 كم ويمكن استخدامه ضد الأهداف المصفحة بدقة، ويمكنه اختراق أهداف سمك تدريعها 120 سم، وكان هذا الصاروخ (أرض- جو)، وتم تطويره ليكون صاروخ (جو — أرض).

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    الكلمات الدلالية:
    اغتيال قاسم سليماني, صاروخ باليستي, قاعدة عسكرية, الحرس الثوري الإيراني
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