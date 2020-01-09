فيديو يظهر لحظة إطلاق صواريخ إيرانية على قاعدة أمريكية

نشرت قناة "برس تي في" فيديو جديدا يوثق لحظة إطلاق الصواريخ على قاعدة جوية أمريكية في العراق.

وقالت القناة إن الحرس الثوري الإيراني استهدف قاعدة عين الأسد الجوية الأمريكية في غرب العراق بضربة صاروخية ردا على استهداف الولايات المتحدة للقائد الإيراني لمكافحة الإرهاب قاسم سليماني.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، امس الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق "القدس" الإيراني، الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

ووصف المرشد الأعلى في إيران، آيه الله علي خامنئي، الهجوم الصاروخي على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق بـالناجح.