تفاصيل عملية "الشهيد سليماني": استخدام صواريخ ذات رؤوس مدمرة منشطرة

استخدم حرس الثورة الإسلامية صواريخ من طراز "فاتح 313" و"قيام" في قصف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، الأربعاء الماضي.

أعلنت ذلك وكالة تسنيم للأنباء، مشيرة إلى أن نظام الدفاع الأمريكي في العراق لم يتمكن من اعتراض أي صاروخ من الصواريخ التي أطلقها حرس الثورة الإسلامية في عملية "الشهيد سليماني".

ويبلغ مدى صواريخ "فاتح 313" و"قيام" 500 و800 كيلومتر على التوالي.

وقالت الوكالة إن صواريخ "فاتح 313" تطير بسرعة عالية حتى أن نظام الدفاع الأمريكي لم يتمكن من اعتراضها.

وذكرت أن صواريخ "قيام" تم تجهيزها برؤوس مدمرة قابلة للانشطار.