إطلاق الصواريخ من منظومة "أتيوس" في البحر الأسود.. فيديو

يظهر في الفيديو إطلاق لصواريخ كروز من المنظومة الساحلية "أوتيوس" بالتفصيل.

وقالت في توضيح الفيديو إنه تم إطلاق صاروخين على أهداف بحرية خلال مناورات أسطول البحر الأسود والأسطول الشمالي قبالة ساحل شبه جزيرة القرم.

وأكدت الوزارة أنه "بعد رصد هزيمة العدو الافتراضي بالصواريخ، تم اعتراض أحدهما وتدميره بصاروخ "جو – جو" أطلقته طائرة مقاتلة من طراز "سو-30إم". وتم تدمير الآخر بنظام الدفاع الجوي "شييل" على متن فرقاطة "الأدميرال ماكاروف".

ويظهر في الفيديو أيضا الصواريخ المضادة للسفن "موسكيت" التي أطلقت من قوارب "إيفانوفيتس" و"نابيريجني تشيلني".

ويشار إلى أن التدريبات كانت مشتركة بين أساطيل البحر الأسود والأساطيل الشمالية، حيث تم إطلاق العديد من الصواريخ منها الصواريخ المجنحة "كاليبر" وصواريخ باليستية سرعتها أسرع من الصوت "كينجال".

كما شملت المناورات أكثر من 30 سفينة وغواصات أسطول البحر الأسود وأكثر من 40 طائرة تابعة للقوات الفضائية الروسية.