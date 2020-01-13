مناورات "إسكندر" و"بانتسير" في المنطقة العسكرية المركزية... فيديو

في المجموع، شارك نحو 25 ألف عسكري في المناورات.

بدأ العسكريون في المنطقة العسكرية المركزية التدريب بعد عطلة رأس السنة الجديدة. وقد أجرت الوحدات المؤللة والصواريخ والمدفعية والهندسة وغيرها من الوحدات تدريبها الأول في أورال وسيبيريا ومنطقة فولغا، وكذلك في القواعد الروسية في قيرغيزستان وطاجيكستان.

على سبيل المثال، بالقرب من يكاترينبرغ، تدرب طاقم "إسكندر-إم" على الوصول إلى مناطق التدريب القتالية وإطلاق الصواريخ الإلكترونية، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.

أجرى جنود القاعدة العسكرية الروسية رقم 201 في طاجيكستان أول تدريب على تشغيل منظومة "إس-300"، التي دخلت الخدمة مؤخرا، من قبل.

وتدربت وحدات الأنظمة الصاروخية المدفعية "بانتسير-إس1" على صد هجوم العدو الجوي.