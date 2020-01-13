إعلام: العراق يدرس شراء "إس400"

قال كريم علاوي، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي لصحيفة "وول ستريت جورنال": "نحتاج إلى أنظمة دفاع جوي قوية، وقد خيب ظننا الأمريكان عدة مرات، لم يقدموا المساعدة في توفير الأسلحة اللازمة".

وأضاف النائب أنه قبل ثلاثة أشهر، زار ممثل بغداد روسيا لإجراء محادثات للحصول على "إس-400"، لكن الأزمة السياسية في العراق واستقالة رئيس الوزراء أوقفت المفاوضات.

الآن، على خلفية توتر الوضع بشكل حاد في الشرق الأوسط والمطالبة بمغادرة القوات الأجنبية للعراق، أذن برلمان البلاد لرئيس الوزراء الجديد بشراء أنظمة الدفاع الجوي "من روسيا أو من أي مصدر آخر".

في وقت سابق، أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن في البرلمان العراقي محمد رضا، أن بغداد استأنفت مفاوضاتها مع موسكو حول شراء أنظمة "إس-300". يحاول العراق شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية منذ عام 2017، لكن التهديد بفرض عقوبات اقتصادية من قبل الولايات المتحدة ما زال يعيق المفاوضات.