الصين تتسلم مدمرة جديدة... صور+فيديو

دخلت المدمرة الرئيسية من مشروع 055 "نانتشانغ" خدمة جيش التحرير الشعبي الصيني، وأقيم الحفل يوم 12 يناير/كانون الثاني في ميناء تشينغداو.

المدمرة من الجيل الرابع المطورة بالكامل في الصين هي رمز لتطور الأسطول الوطني.

وأشارت قناة CGTN التلفزيونية، إلى أن سعة السفينة - 10 آلاف طن - وتأتي في المرتبة الثانية بعد المدمرة الشبح الأمريكية Zumwalt.

Эскадренный миноносец Type 055 "Наньчан". Видео: new_militarycolumnist pic.twitter.com/eLB53IGeZT — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) January 13, 2020

ومع ذلك، من حيث التسلح، فإن "نانتشانغ" تتفوق على الأمريكية. إذ تم تجهيز السفينة التي يبلغ طولها 183 مترًا بـ112 قاذفة للصواريخ المضادة للسفن، والمجنحة، والمضادة للغواصات، والصواريخ المضادة للطائرات (قاذفات صواريخ Zumwalt مصممة لـ80 صاروخًا). في تصميم السفينة الصينية يتم استخدام تقنيات التخفي قدر الإمكان - على وجه الخصوص، البنية الفوقية للمدمرة صغيرة وخالية من الثقوب - ومن بين الأسلحة الإلكترونية يوجد نظير صيني لنظام الدفاع الجوي الأمريكي إيجيس. في مؤخرة المدمرة هناك مربض لمروحيتين كبيرتين: مضادة للغواصات أو متعددة الأغراض.

بالإضافة إلى المدمرة، تم إطلاق 5 سفن أخرى من السلسلة.