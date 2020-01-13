مطورو "كا-52" يخططون لإبرام عقد جديد مع الدفاع الروسية

من المنتظر أن تحصل وزارة الدفاع الروسية على نسخة محدثة من كا-52 "أليغاتور".

سلمت شركة "بروغريس"، التي تقوم بـتجميع "كا-52"، الجيش الروسي مروحيات هجومية في الوقت المحدد وتخطط لإبرام عقد جديد مع وزارة الدفاع الروسية.

وقال مدير شركة "بروغريس"، يوري دينيسينكو: "في عام 2020 ، يجب علينا إبرام عقد جديد مع الإدارة العسكرية. للقيام بذلك، نحتاج إلى تهيئة ظروف تقنية جديدة، وإطلاق الاختبارات الحكومية المشتركة، والانتهاء منها في عام 2021 والحصول على مروحية جديدة محدثة. ومع ذلك، لا يتعين علينا تحديث الطائرات المصنعة لوزارة الدفاع فقط، ولكن أيضًا نسخة التصدير الخاصة من أجل الدخول إلى أسواق التعاون العسكري التقني بشكل جديد".

اليوم، في "بروغرس"، تخضع المروحية للتحديث مع مراعاة تجربة استخدامها القتالي.

تم تصميم مروحية كا-52 "أليغاتور" على أساس مروحية الهجوم كا-50 "القرش الأسود". وهي بمقعدين.