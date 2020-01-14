الشفرة الطائرة... استخدام صاروخ بشفرات لأول مرة في أفغانستان

لأول مرة في أفغانستان، تم استخدام صاروخ AGM-114R9X بشفرات لقتل أحد قادة العصابات.

وفقًا لموقع The Drive، مساء يوم 11 يناير/ كانون الثاني، شنت القوات الأفغانية غارة جوية على منطقة الإمام الصاحب في مقاطعة قندوز.

ونتيجة لذلك، قتل المدير المالي للحركة الإرهابية، الملقب بـموهابولا، في السيارة. وفقا لوزارة الشؤون الداخلية في أفغانستان، كان الضحية مواطنًا من باكستان.

تشير طبيعة الأضرار التي لحقت السيارة إلى أن الضربة أطلقت بواسطة صاروخ R9X، حيث يتم فيه استخدام من 4 إلى 6 شفرات خنجرية بدلاً من الرأس الحربي المعتاد. تخرج قبل ضرب الهدف.

وأشار الموقع إلى أن ظهور هذه الذخيرة في أفغانستان يمنح وحدات الجيش المحلي الفرصة لتحييد القادة الإرهابيين حتى في المناطق المكتظة بالسكان مع الحد الأدنى من فرص وقوع إصابات غير مقصودة.

ظهرت معلومات حول الصاروخ الغريب AGM-114R9X لأول مرة في مايو/ أيار 2019، ومع ذلك، وفقًا لبعض التقارير، بدأت القوات الأمريكية الخاصة في استخدامه منذ حوالي 3 سنوات. هناك أدلة على أنه بمساعدة هذه الأسلحة، تم قتل كبار ممثلي الجماعات غير الشرعية في ليبيا وسوريا والعراق واليمن والصومال. في الوقت نفسه، تم تجنب الإصابات العارضة. تُسمى الذخيرة "قنبلة النينجا" أو "صاروخ النينجا".