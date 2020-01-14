روسيا... إيجاد نظام جديد لصد الهجمات على المدرعات

أعلنت الحكومة الروسية أن المنظومة الجديدة تحمل اسم "دروزد 2".

وسيتم اختبار المنظومة الجديدة بواسطة دبابة "تي-72بي كا".

وما اصطلح على تسميته بـ"دروزد 2" منظومة حماية نشطة، أي أنها تستخدم القذائف لاعتراض الصواريخ والقذائف التي تستهدف الدبابة.

يذكر أنه يمكن تجهيز المدرعات الخفيفة والسيارات أيضا بمنظومة "دروزد 2".

ومن الجدير ذكره أن روسيا تعمل على تطوير منظومة الحماية المعروفة باسم "أرينا"؛ ففي نهاية عام 2019 تم الإعلان عن العمل على منظومة "أرينا إم".

هذا ولفتت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إلى أن جمهورية أوزبكستان عززت حماية دبابات جيشها الأساسية "تي-72بي". فقد تم تجهيزها بمنظومة الحماية الدينامية التي تشبه منظومة حماية دبابة "تي-90إس" الروسية، ويمكنها أن تصد القذائف المضادة للمدرعات.